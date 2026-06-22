منتخب مصر يكتب التاريخ بأول فوز وصدارة كأس العالم

احتفلت الصحف العربية بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

البداية مع صحيفة “الخليج” الإماراتية التي عنونت، “بعد 92 عاماً.. مصر تكتب التاريخ بأول فوز وصدارة المونديال”، وقالت “حقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخ مشاركته في كأس العالم لكرة القدم ، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي 3-1 في فانكوفر الكندية ، ماوضعه على مشارف التأهل إلى دور الـ32 لنسخة 2026، بينما عاش المصريون فرحة مجنونة بسبب سيناريو الفوز والمستوى الكبير الذي قدمه الفريق في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا”.

منتخب مصر يتفوق على نيوزيلندا في كأس العالم 2026

في حين عنونت صحيفة “الإمارات اليوم”، “ريمونتادا تاريخية.. مصر تهزم نيوزيلندا وتحقق أول انتصار لها في كأس العالم”، وقالت “سجل منتخب مصر صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم 2026 بعدما حقق أول انتصار له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالمونديال، إثر فوزه المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت عودة قوية وقلباً كاملاً للنتيجة بعد التأخر بهدف مبكر، ليتصدر الفريق المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وخلفة بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكلاهما ونيوزيلندا برصيد نقطة واحدة”.

أما صحيفة “الرياضية” السعودية فعنونت، “مصر تعاقب نيوزيلندا بثلاثية”، وقالت، “أسهم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في فوز الفراعنة على نيوزيلندا 3ـ1، لتحقق مصر بذلك أول انتصارٍ لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم”.

وأشادت الصحيفة بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه مصطفى شوبير حارس منتخب مصر في المباراة بعدما تصدى لثلاث فرص محققة، ليحافظ على آمال منتخب بلاده في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

من جانبه، كتب موقع “البطولة” المغربي، “مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق الفوز الأول في كأس العالم”، بينما قالت صحيفة “السياسة” الكويتية، “دوّن منتخب مصر أول انتصار في تاريخه بكأس العالم، بعدما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1”.

نظام كأس العالم 2026

وتُعد هذه النسخة استثنائية على مختلف المستويات، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو نظام البطولة الجديد، حيث ستُقام المنافسات على مدار 40 يومًا كاملًا، مع خوض 104 مباريات.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك وفقًا لعدد النقاط ثم فارق لأهداف والأهداف المسجلة.

وبعد نهاية مرحلة المجموعات، تبدأ الأدوار الإقصائية اعتبارًا من يوم 28 يونيو، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى، حيث تنطلق مواجهات خروج المغلوب بداية من دور الـ32، ثم دور الـ16، يليه ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب «ميت لايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي يُعد أحد أكبر الملاعب المستضيفة للبطولة.

اليوم السابع