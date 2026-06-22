الأرجنتين تواصل الدفاع عن اللقب أمام بالنمسا بكأس العالم.. الليلة

مع دقات الثامنة مساءً، يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم 2026، في قمة مبكرة للمجموعة العاشرة، بعدما نجح الفريقان فى حصد أول ثلاث نقاط خلال الجولة الافتتاحية، ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه الكبير على الجزائر في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، بينما يأتي منتخب النمسا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد انتصاره على الأردن في ذات الجولة بنتيجة 3-1.

أمين عمر يدير مباراة الأرجنتين والنمسا

وتحظى مباراة الليلة باهتمام عربي خاص، بسبب إسنادها للحكم المصري أمين عمر، الذي سجل حضوراً تاريخياً في كأس العالم 2026 ضمن طاقم التحكيم المصري، وأدار عمر مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في الجولة الأولى، ليصبح جزءاً من أول طاقم مصري يدير مباراة كاملة في افتتاح البطولة، كما حظي بإشادات واسعة من المتابعين ووسائل الإعلام الدولية بسبب أدائه الهادئ وإدارته المميزة للمباراة.

تاريخ التحكيم المصري مع منتخب الأرجنتين

صافرة أمين عمر ليست المصرية الأولى لقيادة مواجهة للأرجنتين، حيث يعتبر أمين عمر رابع حكم مصري يحكم مباريات للتانجو، وجاءت المرات الثلاث السابقة، في 1974، الحكم الدولي المصري الراحل مصطفى كامل محمود تواجد كمساعد في مواجهة منتخبي الأرجنتين وهايتي، ظهر عصام عبدالفتاح، كثاني حكم مصري يدير مباريات للأرجنتين كحكم رابع في عام 2006، أمام منتخب صربيا، اللقاء الأبرز كان بين الأرجنتين والإمارات ودياً في عام 2022، والذي أداره الحكم الدولي المصري إبراهيم نورالدين.

أبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني

الأرجنتين، حاملة اللقب، أرسلت رسالة قوية في الجولة الأولى بعدما تفوقت على الجزائر بثلاثية نظيفة، مؤكدة أنها جاءت للدفاع عن تاجها العالمي، ويعتمد المدرب ليونيل سكالوني على مجموعة من النجوم يتقدمهم ليونيل ميسي في مشاركته المونديالية الأخيرة، إلى جانب لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز، إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر.

الأوراق الرابحة لدى منتخب النمسا

في المقابل، قدم المنتخب النمساوي عرضاً جيداً أمام الأردن وفاز 3-1، ليؤكد أنه أحد أبرز المنافسين على بطاقة التأهل، ويعتمد المدرب رالف رانجنيك على عناصر الخبرة مثل دافيد ألابا، مارسيل سابيتزر، كونراد لايمر وكريستوف باومجارتنر، مع أسلوب ضغط قوي قد يسبب المتاعب للأرجنتين، خاصة وأن المواجهة قد تحدد بشكل كبير هوية متصدر المجموعة، خاصة أن الفائز سيقترب كثيراً من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

اليوم السابع