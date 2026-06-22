محمد صلاح يلامس رقم حسام حسن التاريخي بعد زيارة شباك نيوزيلندا

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفراعنة في المونديال، عقب تسجيله الهدف الثاني في شباك نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، علماً بأن المباراة انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3 – 1.

وجاء هدف محمد صلاح ليضعه في صدارة قائمة هدافي مصر عبر تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية، متجاوزًا الرقم المسجل باسم عبد الرحمن فوزي، صاحب هدفي منتخب مصر في نسخة 1934 أمام المجر، ليُسدل الستار على رقم صامد لأكثر من تسعة عقود.

محمد صلاح يصنع المجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

ولم يتوقف إنجاز نجم المنتخب المصري عند هذا الحد، إذ واصل الاقتراب من رقم تاريخي آخر، بعدما رفع رصيده إلى 68 هدفًا دوليًا بقميص “الفراعنة”، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب والهداف التاريخي لمصر برصيد 69 هدفًا.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار تأثير محمد صلاح الممتد مع المنتخب منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2011 أمام سيراليون، حيث بات أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية، ليس فقط على مستوى الأرقام، بل في الحسم بالمباريات الكبرى.

وكان محمد صلاح قد بصم على أهدافه السابقة في كأس العالم خلال نسخة 2018 أمام روسيا والسعودية، قبل أن يضيف هدفه الجديد في مونديال 2026 أمام نيوزيلندا، ليواصل تعزيز سجله في البطولة العالمية.

كما ساهم قائد الفراعنة بشكل مباشر في الفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر لمحمود حسن تريزيجيه، ليقود مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم، ويمنحها صدارة المجموعة السابعة.

اليوم السابع