فيفا يهنئ الفراعنة بالفوز على نيوزيلندا : ليلة رائعة وأول انتصار بالمونديال

وجه الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رسالة تهنئة إلى المنتخب الوطني بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا فى كأس العالم 2026، وكتب حساب الفيفا: “ليلة رائعة لمصر! أول انتصار لهم في كأس العالم لكرة القدم”.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم عروضه المميز ة في بطولة كأس العالم 2026، تحت القيادة الفنية لحسام حسن، بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

مصر تحقق أول فوز في كأس العالم

وحقق منتخب مصر انتصاراً تاريخياً هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه المثيرة على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأقيمت المباراة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

بلجيكا تتعادل مع إيران

على الجانب الآخر وفي ذات المجموعة، تعادل منتخب بلجيكا سلبياً مع نظيره إيران، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لتكون النتيجة في صالح الفراعنة الذين اقتربوا بنسبة كبيرة من حسم التأهل لدور الـ 32.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

واعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:

1 ) منتخب مصر ..4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. نقطتين.

3 ) منتخب بلجيكا ..نقطتين.

4 ) منتخب نيوزيلندا ..نقطة واحدة.

اليوم السابع