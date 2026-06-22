كلوب: حرصت على مشاهدة محمد صلاح أمام نيوزيلندا فى كأس العالم

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب بالنجم المصري محمد صلاح بعد أدائه مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا فى بطولة كأس العالم، مؤكداً أنه حرص على متابعة المباراة حتى ساعات متأخرة من الليل لما يمثله اللاعب من قيمة كبيرة في كرة القدم العالمية.

وقال كلوب، “سَهِرت لمتابعة مباراة أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، الذي يمثل مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين الشباب. في رأيي هو لا يقدم مباراة سيئة أبداً، وأثبت ذلك مجدداً فى هذه المواجهة، لذلك كانت ليلة السهر مستحقة”.

وأضاف كلوب، “سجل هدفاً وصنع هدفاً وساهم فى قيادة منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة، وهذا هو معنى الاستمرارية فى كرة القدم، لأنه دائماً ما يظهر عندما يحتاجه فريقه”.

وتابع، “هناك أشياء لا تتغير في كرة القدم، ومحمد صلاح واحد من هذه الثوابت، فحسّه التهديفي وتأثيره فى المباراة يعيدان إلى ذهني الكثير من الذكريات التي جمعتني به في ليفربول”.

وواصل، “عندما يكون صلاح فى الملعب، فإن كل هجمة خطيرة تقريباً تمر من خلاله، فهو يفرض إيقاعه على اللعب، ويصنع المساحات لزملائه، ويقود الفريق من اللحظة الأولى حتى الأخيرة”.

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً، “ما قدمه اليوم لم يكن مجرد أداء لاعب كبير، بل أداء قائد حقيقي يقود منتخب بلاده في أهم المحافل. محمد صلاح يثبت في كل مرة أن الضغط لا يزيده إلا تألقاً، وأنه عندما تكون اللحظة حاسمة، يكون هو حاضر دائماً لصناعة الفارق”.

اليوم السابع