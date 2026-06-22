مبابي: الجماهير ستطردني لو لعبت حتى سن الـ40 مثل ميسي ورونالدو

أكد كيليان مبابي ، لاعب المنتخب الفرنسي ، أنه لن يسير على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة لعب كرة القدم حتى سن الـ40.

تصريحات كيليان مبابي

وقال كيليان مبابي، فى تصريحات صحفية، عندما سُئل عن استمرار كريستيانو وميسي حتى الآن، “لن ألعب كرة القدم فى سن الأربعين، ستكونون قد طردتموني بحلول ذلك الوقت”.

وأضاف، “لا أفكر أن أصبح مدربًا، أنا مجرد عاشق لكرة القدم، وأحب أن أتعلم وأفهم أدق التفاصيل، ولا أعلم إذا كنت سأحقق رقماً قياسياً اليوم في مواجهة العراق.

موعد مباراة فرنسا والعراق

في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، تتجه الأنظار فى العالم العربي إلى مواجهة فرنسا والعراق ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة بكأس العالم، حيث تسعى فرنسا لتحقيق انتصارها الثاني على التوالي، بينما يبحث العراق عن التعويض بعد خسارة الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة العراق وفرنسا

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما تغلب على السنغال بنتيجة 3-1، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الرابع بلا نقاط عقب خسارته أمام النرويج 1-4، أما النرويج فتحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، والسنغال ثالثة دون رصيد

اليوم السابع