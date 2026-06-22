الزمالك يغلق ملف صفقة أحمد عبد القادر.. اعرف السبب

قرر مسئولو نادى الزمالك إغلاق ملف صفقة أحمد عبد القادر لاعب الأهلى السابق بشكل مؤقت لحين معرفة مصير القلعة البيضاء من أزمة إيقاف القيد، سواء حلها من عدمه، خاصة بعد قرار فيفا بتأييد الإيقاف التأديبى الموقع على الزمالك.

اتفاق الزمالك مع أحمد عبد القادر

ورغم توصل مسئولى نادى الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع أحمد عبد القادر على كل التفاصيل المالية، الخاصة بانضمامه للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تقرر تأجيل هذا الملف بسبب القرار الذى أعلنه فيفا خلال الساعات الماضية باستمرار عقوبة إيقاف القيد التأديبى.

ترقب جلسة الاسئناف بشأن القيد التأديبى

ويترقب مسئولو نادي الزمالك تحديد موعد جلسة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بشأن عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي لفترتي قيد، وذلك بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استمرار العقوبة عقب رفض الشق المستعجل في الاستئناف المقدم من القلعة البيضاء.

وتأمل إدارة الزمالك في تحديد الجلسة فى أقرب وقت ممكن، أملاً في الحصول على حكم بإلغاء العقوبة ورفع إيقاف القيد، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اليوم السابع