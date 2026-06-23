زوكربيرج يشيد برئيس واتساب الجديد: «يمتلك رؤية عالمية لا تُقدر بثمن»

عينت شركة “ميتا” عملاق التكنولوجيا الأمريكي، “كونال شاه” رئيسا جديدا لتطبيق واتساب، في إطار سعيها لتحقيق الربح من قاعدة مستخدمي تطبيق المراسلة الضخمة.

وذكرت قناة “فرانس 24” الإخبارية اليوم الثلاثاء أن قرار التعيين يتزامن مع نبأ قيام شركة ميتا بجمع 900 مليون دولار لصالح شركة “كريد – CRED”، وهي شركة هندية متخصصة في الخدمات المالية للمستهلكين، أسسها “شاه”.

تعليق مارك زوكربيرج

من جانبه، قال “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” – في بيان – إن “كونال بنى شركة “كريد – CRED” لتصبح واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في الهند، وهو يتمتع بروح ريادية ورؤية عالمية لا تقدر بثمن لقيادة أكبر تطبيق مراسلة في العالم”، وأضاف “زوكربيرج” “أتطلع إلى العمل مع كونال لمواصلة جعل واتساب أفضل خدمة لمليارات الأشخاص وملايين الشركات”.

وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب، حيث يبلغ عدد مستخدميه نصف مليار مستخدم، وفقا لإحصاءات حكومية صدرت عام 2021.

وينضم “كونال شاه” إلى قائمة طويلة من المواطنين الهنود الذين يتولون قيادة شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى .. وأسس شركة CRED عام 2018 بعد بيعه شركة ناشئة سابقة في مجال المدفوعات إلى عملاق التجارة الإلكترونية الهندي Snapdeal مقابل نحو 400 مليون دولار.

ويعتبر أيضا من أكبر المستثمرين في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقا لمنصة Tracxn لتحليلات التكنولوجيا.

وذكرت الصحافة المالية الهندية أن “شاه” يوافق على تمويل المشاريع في غضون دقائق من تقديمها وركز خلال السنوات القليلة الأخيرة على تطوير CRED، التي بدأت بتقديم مكافآت للعملاء الذين يسددون فواتير بطاقات الائتمان في الوقت المحدد.

وحققت الشركة منذ ذلك الحين نموا قويا من خلال تنويع أنشطتها لتشمل إدارة الثروات والتأمين وخدمات الائتمان لمستخدميها البالغ عددهم 17 مليون مستخدم، ومن شأن خبرته أن تمكن واتساب من تنويع مصادر دخلها بما يتجاوز نموذج الإعلانات الأساسي لشركة Meta، التي تمتلك أيضا “فيسبوك” و”إنستجرام”.

اليوم السابع