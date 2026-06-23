ميتا تطرح أدوات إبداعية جديدة لتبسيط إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعى

أعلنت ميتا عن مجموعة جديدة من الأدوات الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان ليونز 2026، في خطوة تستهدف تمكين المسوقين من إنشاء الإعلانات واختبارها وإطلاقها بسهولة أكبر، بما يتوافق مع هوية العلامات التجارية ومتطلبات سير العمل داخل الوكالات والشركات.

أدوات ميتا الجديدة

وتتضمن الأدوات الجديدة قدرات إبداعية متكاملة تغطي مختلف مراحل إنتاج الحملات الإعلانية، بما يسهم في تقليل التحديات المرتبطة بإنتاج محتوى إعلاني عالي الجودة، ويمنح المؤسسات بمختلف أحجامها فرصاً أوسع للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها التسويقية.

وشملت الإعلانات الجديدة أدوات لإنتاج مقاطع فيديو إعلانية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع إمكانات الأتمتة الإبداعية داخل منصة إدارة الإعلانات، فضلاً عن توفير عمليات تكامل تسمح للوكالات بإدراج الإرشادات الخاصة بعلاماتها التجارية ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لميتا.

كما سلطت الشركة الضوء على أهمية الشراكات مع صناع المحتوى، باعتبارها وسيلة فعالة تساعد العلامات التجارية على بناء تواصل أكثر أصالة مع الجماهير المستهدفة، وتعزيز تأثير الرسائل التسويقية عبر مختلف المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ميتا للتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومتها الإعلانية، مع التركيز على تقديم حلول تتيح تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس، وتعزيز كفاءة الحملات الإعلانية عبر تطبيقات الشركة المختلفة.

اليوم السابع