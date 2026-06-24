الزمالك يجهز قسط عمر فرج لرفع الإيقاف من موقع فيفا

جهز مسئولو نادى الزمالك القسط الأول من مستحقات الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق السابق، والخاص بتسوية مستحقاته لرفع القيد عن النادى من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم .

اتفاق الزمالك مع عمر فرج

واتفق الزمالك مع عمر فرج على الحصول على 500 ألف دولار، على أن تتم تسوية المبلغ المتبقى ” مليون و200 الف دولار ” على دفعات يتم الاتفاق على مواعيد سدادها بواقع كل 3 أشهر 300 الف دولار” على 4 أقساط ، أو بالحصول على 6 دفعات قيمة كل قسط 300 الف دولار على أن تكون مدة السداد فى اى من الاتفاقين خلال 18 شهر فقط.

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ومن المقرر أن يوقع اللاعب على التسوية التى سيتم الموافقة عليها لإنهاء الأزمة ورفعها من موقع فيفا.

توصل الزمالك لاتفاق مع عمر فرج

توصل مسئولو نادى الزمالك إلى اتفاق مع الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق السابق، لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى تسببت فى إيقاف قيد على القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وجاء ترحيب اللاعب بحل الأزمة بعد أن فتح الزمالك خطوط اتصال للوصول إلى اتفاق مع اللاعب لإنهاء أزمة مستحقاته التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك، وكذلك القيد التأديبى الموقع على الزمالك فى قضايا ميشالاك وعبد الحميد معالى.

اليوم السابع