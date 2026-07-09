بورصة محاصيل القضارف تشهد ارتفاعا نسبياً في اسعار الذرة وحب البطيخ التسالي

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف امس الأربعاء إرتفاعا ملموسا في اسعار المحاصيل الزراعية ولاسيما الذرة بأنواعه المختلفة بجانب ارتفاع في محصول حب البطيخ التسالي والدخن.

وتفيد (سونا) القضارف ووفقا للبورصة انخفاض الوارد من الذرة امس إلى ( 334) جوال ذرة بجانب (541) جوال سمسم و(85) جوال من الدخن .

هذا وقد شهدت كافة انواع الذرة ا ارتفاعا في الأسعار عما كانت عليه لأسبوع الماضي حيث بلغ سعر اردب الفتريتة (300) الف جنيه فيما بلغ سعر اردب الدبر (290) الف جنيه والعكر (287) الف جنيه والمقد (290) الف جنيه وارتفاع في الدخن الى (505) الف جنيه وودباكو (300) الف جنيه وحريراي (290) الف جنيه . فيما بلغ قنطار السمسم (280) الف جنيه كما ارتفع طن حب البطيخ الى (3) ملايين جنيه .

سونا