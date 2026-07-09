ترتيبات لإنشاء كلية للتربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الجزيرة

شرعت جامعة الجزيرة في الإجراءات التنفيذية لإنشاء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وأجازت تكوين لجنتين فرعيتين لإستكمال متطلبات إعتماد الكلية وإعداد مناهجها الدراسية وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتطوير برامج أكاديمية عصرية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية .

هذا وقد إستعرضت اللجنة العليا المكلفة بإعداد التصور الأكاديمي والإداري للكلية واستكمال متطلبات وإجازتها في إجتماعها صباح اليوم برئاسة البروفيسور محمود يعقوب محمود مدير جامعة البطانة وضمت اللجنة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة .

التصور المبدئي لإنشاء الكلية وأهداف المشروع ومكوناته بما يتوافق مع متطلبات التعليم العالي ورؤية الجامعة في تقديم برامج أكاديمية حديثة ذات جودة عالية .

كما أقرت اللجنة النموذج الأكاديمي المقترح والرؤية والرسالة والأهداف العامة للكلية التي تهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والكفاءات المهنية في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية .

وأكدت اللجنة أن الكلية ستتبنى برامج أكاديمية متطورة تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية وتسهم في تحقيق الجودة والإعتماد الأكاديمي مع التركيز على تنمية مهارات التفكير العلمي والإبداع والابتكار وتعزيز التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والتدريب والقياس والتقويم والبحث العلمي .

مما يجدر ذكره أنٌ الكلية ستضم ثلاثة أقسام أكاديمية تشمل قسم التدريب الرياضي وتحليل الأداء وقسم الإدارة الرياضية والذكاء الاصطناعي وقسم التربية الرياضية المدرسية والترويح على أن تُطرح برامجها وفق نظام جامعة الجزيرة لمدة أربع سنوات دراسية موزعة على ثمانية فصول .

ويجسد مشروع إنشاء كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إلتزام جامعة الجزيرة بمواصلة تطوير منظومتها الأكاديمية باستحداث تخصصات نوعية تواكب متطلبات المستقبل وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع ودعم قطاع الرياضة، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين الوطني والإقليمي .

سونا