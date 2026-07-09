مستشفى سنار التعليمي ينجح في إستئصال المرارة بالمنظار الجراحي لأول مرة

شهد مستشفى سنار التعليمي إجراء أول عملية لإستئصال المرارة بالمنظار الجراحي في إنجاز يعزز الخدمات الصحية المقدمة بالولاية.

وأجريت العملية بنجاح بقيادة مستر ياسر الشمباتي ومستر منذر عادل بمشاركة دكتورة أرحام والفريق الطبي المرافق لهم حيث أجرى التدخل الجراحي بواسطة فريق طبي متكامل ومتخصص ضم إستشاريين في الجراحة والتخدير مستخدما أحدث تقنيات المنظار الجراحي ، حيث أجريت العملية وفق أعلى المعايير الطبية.

وأوضح الفريق المعالج أن الحالة إستدعت تقييما دقيقا ومتابعة مكثفة قبل وبعد العملية إلى جانب تنسيق متكامل بين التخصصات الطبية المختلفة لضمان سلامة المريض وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

وأكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية سنار الوزير المكلف دكتور إبراهيم العوض في تصريح لـ سونا أن تنفيذ العملية يمثل خطوة متقدمة نحو توطين الخدمات الجراحية المتخصصة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الكفاءة الطبية والجاهزية العالية التي يتمتع بها مستشفى سنار في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.

سونا