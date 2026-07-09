قمر الدين والباهي يشهدان تخريج دفعة جديدة من مستنفري المقاومة الشعبية بمحلية ربك

أكد والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى التزام حكومة الولاية بمواصلة دعم معسكرات المقاومة الشعبية في جميع المحليات ، وشدد على الاستمرار في إسناد القوات المسلحة بالتوازي مع تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك لدى مخاطبته بمدينة ربك اليوم احتفال المقاومة الشعبية بمحلية ربك بتخريج دفعة جديدة من المستنفرين، ضمن برامج التعبئة العامة والاستنفار ، بحضور رئيس اللجنة القومية للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية الفريق الركن بشير مكي الباهي ولجنة أمن الولاية ، والقيادات التنفيذية وقيادات المقاومة الشعبية ورموز المجتمع.

وأعلن والي النيل الأبيض تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه لدعم معسكرات التدريب بهدف مواصلة تأهيل المزيد من المستنفرين ، واكد استمرار حكومة الولاية في دعم برامج التعبئة والاستنفار .

من جانبه أشاد رئيس اللجنة القومية للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية الفريق الركن بشير مكي الباهي بالإقبال الكبير على معسكرات التدريب بولاية النيل الأبيض ، واعتبر استعادة مدينة الكرمك مؤشرا إيجابياً بتقدم العمليات العسكرية في عدد من المحاور، وثمن الباهي جهود حكومة الولاية في دعم برامج التعبئة والتنمية .

وفي ذات السياق أكد المدير التنفيذي لمحلية ربك الأستاذ أبوعبيدة عمر عجبين استمرار المحلية في تسخير إمكاناتها لدعم معسكرات التدريب.

فيما أوضح رئيس المقاومة الشعبية بمحلية ربك الأستاذ عبدالله إدريس أن برامج التدريب والتعبئة ستتواصل عبر المعسكرات المفتوحة لاستيعاب دفعات جديدة من المستنفرين.

سونا