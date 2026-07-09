رئيس الوزراء يلتقي مبعوث الإتحاد الإفريقي لدى السودان

التقى رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء السيد نزار عبدالله محمد.

​وأوضح السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي أن اللقاء بحث سبل تحقيق السلام بالسودان، وكيفية التنسيق سويا لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، ورفع المعاناة الناجمة عن الحرب عن كاهل المواطن السوداني.

​وأبان السفير بلعيش أن اللقاء أكد أهمية التنسيق المشترك لتوحيد المنابر والمبادرات التي تهدف إلى بناء مرحلة جديدة يسودها الوفاق والسلام بين أهل السودان جميعاً، مشيراً إلى أنه استمع باهتمام لكل الأفكار النيرة والآراء التي طرحها السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء .

​وكشف بلعيش عن زيارات لقيادة الإتحاد الأفريقي للسودان في الأيام القادمة وذلك بهدف بلورة رؤية مشتركة تسهم في تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن بما يرضي تطلعات الشعب السوداني.

​واشاد السفير بلعيش بمكانة السودان التاريخية، واصفاً إياه بأنه كان دائماً “بوابة مفتوحة على مصراعيها لكل المواطنين الأفريقيين وسباقاً للخيرات في الفضاء الأفريقي “.

سونا