روبى تفتتح موسم الصيف بمينى ألبوم “الحب إيه”

بخطوة فنية مميزة وبأفكار موسيقية متجددة، أعلنت النجمة روبي انطلاق موسمها الصيفي، بطرح ميني ألبوم غنائي جديد يحمل اسم “الحب إيه” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية.

وبمجرد إطلاق أغنيات الميني ألبوم، وخلال دقائق، انتشرت الأغنيات بشكل هائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول الجمهور مقاطع من الأغنيات التي جاءت صيفية بامتياز.

وحرصت روبي في “الحب إيه” على تقديم جرعة موسيقية مكثفة ورشيقة من 4 أغنيات، تعاونت فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، وجاءت تفاصيل الأغنيات كالتالي:

أغنية “الحب إيه” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، توزيع كولبيكس، ومكس وماستر ماهر صلاح، وأغنية “مش مغرورة” من كلمات حسين خالد، وألحان وتوزيع أردني.

وجاءت الأغنية الثالثة باسم “الناس الوحشين” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، كما أطلقت أغنية “قلب مامي” من كلمات فليبينو، وألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، ومكس وماستر هاني محروس.

وتستعد روبي للتربع على عرش موسم الصيف الغنائي بعدد كبير من الحفلات الضخمة باستعدادات عالمية داخل وخارج مصر على مدار الفترة القادمة، وقررت أن تبدأ موسم الصيف بالمفاجأة الغنائية “الحب إيه” لتبدأ مشوار التألق الصيفي بأعمال جديدة ذات طابع مختلف.

اليوم السابع