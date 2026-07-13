45 عاما على القادسية.. لـ سعاد حسنى وفيلم تاريخى عراقى مع تعاون مصرى

يمر اليوم الاثنين 45 عاما على عرض فيلم “القادسية” حيث عرض 13 يوليو 1981 القادسية، وهو فيلم تاريخي عراقي مع تعاون مصري.

أبطال الفيلم

وفيلم “القادسية” بطولة عزت العلايلى وسعاد حسنى وليلى طاهر وشذى سالم وتأليف و إخراج صلاح أبو سيف

قصة الفيلم

تتمحور أحداث الفيلم حول معركة القادسية (636م)، بين الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص (أدى الدور عزت العلايلي) بعد وفاة المثنى بن حارثة الشيباني قبل المعركة، والجيش الفارسي بقيادة رستم.

ويغزو الفرس أرض العراق، ولكن القائد العربى سعد بن أبى وقاص ينتصر على الفرس فى معركة القادسية فى عام خمسة عشر هجريا، وفى أربعة أيام تحسم المعركة بين الإسلام بمبادئه الإنسانية وقيمه الحضارية والفرس، حيث استطاع سعد بن أبى وقاص أن يستخدم تقنية عسكرية متقدمة فى ذلك العصر .

وتعد الفنانة سعاد حسني من أهم الفنانات اللاتي مررن بتاريخ السينما العربية عبر سلسلة من الأدوار المميزة والخالدة فى الأذهان حتى الآن منذ بزوغ نجمها على الساحة الفنية وحتى وفاتها التى أثارت حزناً كبيراً فى الوسط الفني ولجماهيرها.

اليوم السابع