منى ممدوح عن اتهامها بخدش الحياء: اللى معايا فى الفيديو دا يبقى بابا

علقت الفنانة منى ممدوح على البلاغ المقدم ضدها، والذي اتهمها بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام عبر تطبيق “تيك توك”، مؤكدة لـ اليوم السابع استغرابها من الاتهامات الموجهة إليها، خاصة أن الفيديو محل الأزمة يجمعها بوالدها، نافية تمامًا ما تردد بشأن احتوائه على أي مشاهد غير لائقة.

وجاءت تصريحات منى ممدوح ردًا على البلاغ، الذي أشار إلى أنها قامت، بتاريخ 11 يونيو 2023، ببث ونشر مقطع فيديو يجمعها بأحد الأشخاص عبر صفحتها على تطبيق “تيك توك”، مدعيًا أن الفيديو تضمن مشاهد قبلات في مكان عام، وأنه حقق مشاهدات واسعة بين مستخدمي التطبيق.

منى ممدوح: اللي في الفيديو بابا

وأعربت الفنانة عن دهشتها من إقامة الدعوى، مؤكدة أن الشخص الذي ظهر معها في الفيديو هو والدها، وقالت: “أنا معرفش إزاي أصلا يحصل دعوة قضائية كدا.. اللي معايا فى الفيديو دا بابا! مفيش حاجة من الكلام دا صحيح وده بابا ومفيش إباحة، ومعرفش الناس عندها فراغ يا عيني مش لاقية حاجة تعملها، واللي عمل ده يعني حتى محاولش يتحقق”.

وأضافت منى ممدوح: “اللي عمل البلاغ حتى كاتب عليا بلوجر مش “ممثلة” كمان! وفين الإباحة؟ أنا شوفت الفيديو 40 مرة.. فين الإباحة؟ إباحة إيه اللي هعملها مع بابا يعني؟! استغفر الله العظيم يا رب، ده راجل مريض يا حبيبي، يعني يتصيد أخطاء الناس، قاعد فاضي يعني عمل الموضوع وقضية ومش قضية. حبيبي ده والدي، والناس دي مش عارفة تقول إيه”.

وتساءلت منى ممدوح: “إزاي هيروح للنائب العام من غير ما يتحقق؟ هو أنا عاياه يشوف الفيديو، لو شفت فيه أي خدش للحياء؟ وبعدين بلوجر إيه ومنيلة إيه؟ هو أنا بلوجر؟ هو أنا بخش أصلاً لايفات ولا بقعد أتكلم ولا بعمل ولا.. أنا قاعدة جنب بابا يعني، مش الكلام الهري ده”.

مشاركة منى ممدوح في فيلم ولاد رزق 3

يُذكر أن منى ممدوح شاركت مؤخرًا في فيلم «ولاد رزق 3 – القاضية»، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومن إخراج طارق العريان، والذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى 2024، حيث أعادت تقديم شخصية “شهد مراجيح” التي سبق أن جسدتها في الجزأين الأول والثاني من الفيلم.

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