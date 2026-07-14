لدى زيارته التفقدية لشركة جياد والي الجزيرة يعلن دعمه لاقامة منطقة حرة بشمال الجزيرة

اكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة علي دور شركة جياد الصناعية في توطين الصناعة بالبلاد ،مشيدا بعودة المجموعة لخط الإنتاج بعد الدمار والنهب الممنهج الذى طالها من قبل مليشيا أسرة دقلو الإرهابية ، معلنا دعمه ومساندته لقيام منطقة حرة بشمال الجزيرة .

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لمدينة جياد الصناعية بمحلية الكاملين ولقائه بمديري مجموعة شركات جياد الصناعية بحضور الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد .والقوى العاملة بالولاية

من جانبه أعلن المهندس الخير الطاهر الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة جياد الصناعية بدء عمل المجموعة وإستعدادها لإسناد الولاية في مجالات المركبات والآليات الزراعية والأثاث الطبي والمدرسي والكوابل الكهربائية عبر شركاتها العشرة .

فيما أشاد وزير المالية بعودة جياد مناشداً بمزيد من التعاون بين الولاية والمجموعة ،مشيرا الى توقيع عقد مع شركة جياد لتوفير 10 جرارات بمقطورة لنقل النفايات بالولاية .

سونا