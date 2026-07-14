وزير الإنتاج بالنيل الأبيض يدشن مشروع توزيع التقاوي لدعم صغار المزارعين

دشن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدكتور عبدالسميع موسى إبراهيم مشروع توزيع التقاوي الزراعية المحسنة الذي تنفذه منظمة تنمية الأطفال، ويستهدف صغار المزارعين بالمجتمعات المستضيفة للاجئين في عدد من قرى ومحليات الولاية، وذلك في إطار دعم الموسم الزراعي الصيفي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش .

وأكد السيد الوزير لدي مخاطبته احتفال التدشين صباح اليوم التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين، مشيدا بالشراكة مع منظمة تنمية الأطفال ومفوضية العون الإنساني في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وأوضحت مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض الدكتورة ليمياء أحمد عبدالله أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال تمكين الأسر المنتجة وتعزيز قدراتها الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي وترسيخ الاستقرار المجتمعي .

فيما ابان مدير منظمة تنمية الأطفال بالولاية الأستاذ عبدالله محمد عبدالله أن المبادرة تستهدف تحسين إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى استمرار المنظمة في تنفيذ مشروعات زراعية وتنموية تخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً .

من جانبها ابانت ممثلة معتمدية اللاجئين بأثر المشروع في دعم المجتمعات المستضيفة، وأن مثل هذه التدخلات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمناطق التي تستضيف أعداداً من اللاجئين .

سونا