مدير عام تربية سنار يبحث مع وفد جمعية القرآن الكريم تآهيل المعلمين

التقى مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار الأستاذ صلاح آدم عبدالله اليوم وفد الأمانة العامة لجمعية القرآن الكريم برئاسة د. علي الزين نائب الأمين العام .

واستعرض الدكتور علي الزين أهداف الزيارة مبيناً أن الهدف الرئيس هو إعادة تفعيل مشروع تدريب وتأهيل معلمي مادة القرآن الكريم على التجويد ، عبر تخصيص ساعتين في الأسبوع ، وأوضح أن المشروع يستهدف رفع جودة العملية التعليمية وإعداد جيل متقن ومجود لتلاوة القرآن الكريم.

وفي السياق ذاته أوضح مدير عام وزارة التربية خلال اللقاء أن الوزارة في أمس الحاجة لهذا المشروع ، مشيراً إلى أن مادة القرآن الكريم مقررة في كل مستويات التعليم: رياض الأطفال، والابتدائي، والمتوسط، والثانوي.

وأشار استاذ صلاح إلى ضرورة تقوية الشراكة مع جمعية القرآن الكريم ، معتبراً التدريب على التجويد جزءاً أساسياً للمنهج الدراسي ، كما أعلن استعداد الوزارة الكامل لتهيئة البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين قائلاً: “مكاتبنا ومدارسنا مشرعة أمام جمعية القرآن الكريم”.

سونا