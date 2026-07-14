وزير الصحة المفوض بالجزيرة يلتقي المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة

بحث الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ محمد عبد اللطيف المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة (Save the Children) الإحتياجات الصحية والتدخلات والإستفادة من الدعم المقدم من المنظمة .

كما ناقش اللقاء الرؤية المستقبلية للعمل المشترك بين الوزارة والمنظمة والسبل الكفيلة لتوسيع تدخلات المنظمة في مجال الطوارئ الصحية وتأهيل مراكز العزل وإستمرار التدخلات في مجالات الإصحاح البيئي وتقوية نظم المعلومات الصحية ودعم فرق الإستجابة السريعة ومواصلة دعم برنامج التحصين وسلاسل التبريد إضافة إلى تنفيذ برامج الكشف الطبي لطلاب المرحلة الإبتدائية .

من جانبه أشاد الوزير المفوض بالدعم الكبير الذي قدمته منظمة رعاية الطفولة للقطاع الصحي بالولاية خاصة دعم مستشفيات الأطفال مؤكداً أن المنظمة تمثل شريكاً أصيلاً لوزارته وإسهامها بفاعلية في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الإستجابة للإحتياجات الإنسانية والصحية بالولاية.

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