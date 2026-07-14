سلطات محلية الخرطوم تنفذ حملة أمنية تنظيمية نوعية بشارع النيل

نفذت السلطات بمحلية الخرطوم حملة أمنية تنظيمية نوعية بشارع النيل بالخرطوم استهدفت إزالة الظواهر السالبة والمخالفات في المنطقة الواقعة من جسر توتي وحتى كبرى السلاح الطبي في إطار توجيهات لجنة أمن المحلية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وإزالة المظاهر المخلة بالأمن المجتمعي بالمناطق الحاكمة.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده الحملة بالشارع اليوم على أهمية إزالة المظاهر السالبة والأنشطة العشوائية وحسم ظاهرة انتحال صفة القوات النظامية بجانب إزالة التعديات التي طالت امتداد الطريق بجانب إزالة الحشائش التي تحجب الرؤية النيلية.

لافتا بأن الحملة الأمنية التنظيمية جاءت بمشاركة الأجهزة الأمنية وإدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية وفقا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم في إطار الارتقاء بالخدمات في المنطقة وفقا لتصور متكامل جاري تنفيذه حتى يصبح الموقع جاذبا للأسر ومقصدا سياحيا وترفيهيا وبيئة آمنة للمواطنين بجانب خلق فرص عمل لقطاع واسع من المجتمع باعتبار ان الشارع يعتبر من المواعين السياحية المهمة بالعاصمة.

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