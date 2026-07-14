جامعة الجزيرة تدشن الأسبوع القانوني الثقافي تحت شعار “القانون أساس الاستقرار والتنمية”

دشنت كلية القانون بجامعة الجزيرة اليوم بمجمع كلية التربية بحنتوب، فعاليات الأسبوع القانوني الثقافي الذي يستمر حتى السادس عشر من يوليو الجاري، تحت شعار “القانون أساس الاستقرار والتنمية”، برعاية مدير الجامعة وبمشاركة حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة العدلية والقانونية وعدد من المهتمين بالشأن القانوني.

وأكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي، لدى مخاطبته الافتتاح، أهمية القانون في ترسيخ الأمن والاستقرار وتنظيم حياة المجتمع، مشيداً بالمستوى العلمي والثقافي لفعاليات الأسبوع. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب دراسات وبحوثاً علمية لمعالجة الآثار القانونية والاجتماعية التي خلفتها الحرب، مؤكداً حرص حكومة الولاية على تعزيز التعاون مع جامعة الجزيرة ودعم المبادرات العلمية التي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون.

من جانبه، أوضح مدير جامعة الجزيرة، بروفيسور صلاح الدين محمد العربي، أن الأسبوع الثقافي يجسد الشراكة الوثيقة بين الجامعة ومؤسسات العدالة، مؤكداً اهتمام الجامعة بالأنشطة الثقافية والعلمية لما لها من دور في بناء شخصية الطالب وصقل قدراته.

من جهته أكد مولانا عبد المنعم بلة، رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، أن كلية القانون تمثل شريكاً أساسياً للمؤسسات العدلية، معلناً استمرار التعاون مع الكلية في مجالات التدريب العملي وتأهيل الطلاب وتبادل الخبرات. وأضاف أن المرحلة الحالية أفرزت تحديات قانونية جديدة تستدعي مراجعات تشريعية ومعالجات قانونية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة.

وأوضح عميد كلية القانون، دكتور أحمد النور، أن تنظيم الأسبوع يأتي انطلاقاً من رسالة جامعة الجزيرة ودور الكلية في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وخدمة المجتمع.

وشهد حفل الافتتاح معرضاً تعريفياً بكلية القانون وأقسامها المختلفة، إلى جانب عرض لبعض منتجات الطلاب، وفقرات ثقافية، ومحاكمة صورية قدمها طلاب الكلية.

سونا