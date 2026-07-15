وكيل الموارد البشرية يطلع على تدمير المليشيا لبيانات الأسر الفقيرة والعاملين بغرب كردفان

اطلع الدكتور أبوبكر كوكو ضحية وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، على حجم التدهور الذي لحق بمؤسسات الخدمات الأساسية للمواطنين في ولاية غرب كردفان، فضلاً عن التخريب الذي مارسته المليشيا المتمردة والذي أدى إلى فقدان الولاية لبيانات الأسر الفقيرة والعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم مع الدكتور أنس صديق وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان، بحضور الدكتور محمد علي سالم مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وعدد من المعنيين بالأمر. حيث تم استعراض جملة من القضايا الاجتماعية، بما فيها قضايا الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية من الولاية الموجودين ببعض دول الجوار.

وتطرق الوكيل إلى النتائج السالبة لعدوان المليشيا المتمردة على صعيد الخدمة الاجتماعية، وفي مقدمتها زيادة معدلات الفقر والبطالة وإجبار الملايين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار، مؤكداً اهتمام الوزارة بالمورد البشري الذي يمثل أساس التنمية، وأن الاستثمار الفعلي هو الإنسان.

وأشاد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على المستوى القومي، مشيراً إلى تسييرها العديد من قوافل الدعم والإسناد الاجتماعي لجميع ولايات السودان التي تضررت بسبب عدوان المليشيا المتمردة.

وتوافق الاجتماع على إجراء دراسة اجتماعية للنازحين بمعسكرات الإيواء لتحديد الاحتياجات الفعلية للنازحين، ومراجعة بيانات الأسر بكشوفات الدعم النقدي الذي تقدمه مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين الوزارة الاتحادية والولائية وقطاعات التنمية الاجتماعية بالولايات.

سونا