المجلس الأعلى للبيئة يعتمد نتيجة عطاء تأهيل شركات تقييم الأثر البيئي

اعتمد المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم نتيجة عطاء تأهيل الشركات العاملة في مجال إعداد وتقييم دراسات الأثر البيئي، وذلك في إطار جهوده لتنظيم العمل البيئي ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية المقدمة للمشروعات المختلفة بالولاية.

وكان المجلس قد طرح العطاء خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت للمنافسة ست شركات، وأسفرت أعمال التقييم وفرز العطاء، التي جرت في مايو الماضي، عن قبول أربع شركات استوفت الاشتراطات الفنية والإدارية، فيما تم استبعاد شركتين لعدم استكمال المستندات المطلوبة.

وفي إطار استكمال إجراءات العطاء، وقّع المجلس امس عقود التأهيل مع شركة الاستشارات المتقدمة وشركة أعمال مستر سيفتي للاستشارات البيئية، بعد استيفائهما جميع الإجراءات القانونية والإدارية، بينما تستكمل الشركتان المقبولتان بقية الإجراءات تمهيداً لتوقيع عقودهما.

وأكد المجلس أن تأهيل الشركات المتخصصة في مجال تقييم الأثر البيئي يأتي في إطار تعزيز منظومة الرقابة البيئية، وضمان إعداد الدراسات البيئية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير بيوت خبرة مؤهلة لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية بولاية الخرطوم.

سونا