إيران تهدد: المساس بأمننا والإضرار ببنيتنا التحتية يعني دمار شبكة إمداد الطاقة في المنطقة بأكملها

هددت إيران يوم الخميس بأن المساس بأمنها والإضرار ببنيتها التحتية، سيؤدي إلى “دمار شبكة إمداد الطاقة في المنطقة بأكملها”.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني: “إن الجريمة الأخيرة في الأهواز وإيرانشهر هي امتداد للخط نفسه الذي رُسم في مدرسة ميناب، استهداف الأبرياء العزّل للتعويض عن الهزيمة والذل في الميدان”.

وأضاف مخبر، وفق وصفه: “على حماة الإرهاب أن يعلموا أن المساس بأمن إيران والإضرار ببنيتها التحتية يعني تذكرة ذهاب بلا عودة لدمار كامل شبكة إمداد الطاقة في المنطقة!”

وجاءت التهديدات الإيرانية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إنه سيأمر الأسبوع المقبل بشن ضربات تستهدف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأوضح ترامب، خلال برنامج “التقرير الخاص مع بريت باير”، أنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المرحلة الأخيرة من العمليات، لكنه أكد أن الضربات “ستحدث في النهاية”، كاشفا أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الإيرانيين بضرورة إبرام اتفاق، “وإلا فلن يتبقى لديهم شيء”.

في المقابل، هدد مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني بسحق البنى التحتية في المنطقة وجعلها “أثرا بعد عين” إذا نفذت واشنطن تهديدها بتوجيه ضربات شاملة لإيران.

في حين أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد محبي، أن تركيز العمليات في المرحلة الراهنة ينصب على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة.

المصدر: RT