الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع أسلحة عالية الدقة للسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع محتمل لأنظمة توجيه صواريخ عالية الدقة ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة تقدر بـ 1.96 مليار دولار.وأوضحت الوزارة في بيان: “أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى المملكة العربية السعودية لأنظمة أسلحة متطورة ومعدات ذات صلة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 1.96 مليار دولار”.

وأضاف البيان: “طلبت المملكة العربية السعودية شراء ما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-جو من نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة (APKWS-II)، وما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-أرض من نفس النظام”.

وذكرت الوزارة أن “الصفقة ستشمل المعدات الدفاعية غير الرئيسية التالية: قاذفات صواريخ جو-جو من طراز LAU-131، رؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، محركات صواريخ من طراز MK66، صمامات تقارب، رؤوس حربية تدريبية من طراز WTU-1/B، محركات صواريخ خاملة من طراز MK66، معدات دعم الاختبار، معدات الإطلاق والتشغيل، قطع الغيار والإصلاح، ومعدات دعم أخرى، وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.

كما أكدت أن “الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تقوية دفاعاتها الداخلية، وتحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية”، مشيرة إلى أن “بيع هذه المعدات والدعم المقترح لن يؤدي إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذه الصفقة المقترحة”.

وأوضحت الوزارة أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة بي إيه إي سيستمز، ومقرها ناشوا، نيو هامبشاير.

المصدر: RT