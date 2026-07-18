ترامب ينتقد كندا بسبب دخان حرائق الغابات ويحذر من تلوث الهواء في أمريكا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى كندا بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات والذي تسبب في تلوث الهواء بالولايات المتحدة، وذلك مع اقتراب نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وقال ترامب ـ في منشور على منصة “تروث سوشال” إن جودة الهواء أصبحت خطيرة وغير مقبولة ، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لبحث الإجراءات التي ستتخذها حكومته لمعالجة المشكلة.

جدير بالذكر أن سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا تسببت في تدهور جودة الهواء في عدد من الولايات والمدن الأمريكية ولا سيما نيو جيرسي ونيويورك وواشنطن وشيكاغو.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من استمرار هذه السحب لمدة تتراوح بين أربعة أيام إلى أسبوع، مما أثار مخاوف بشأن مدى تأثير الوضع البيئي على إقامة المباراة النهائية لكأس العالم المقررة غدا الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيوجيرسي.

اليوم السابع