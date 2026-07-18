واتساب يسهّل التحكم فى الميكروفون على آيفون.. ميزة جديدة لتحسين جودة المكالمات

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون، تهدف إلى تسهيل التحكم في أوضاع الميكروفون أثناء المكالمات الصوتية والمرئية، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو فتح مركز التحكم في نظام iOS ، وتأتي الخطوة في إطار تحسين تجربة المكالمات مع الاستفادة من إمكانيات نظام التشغيل الذي تطوره آبل.

وصول أسرع إلى أوضاع الميكروفون

وفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، أصبحت الميزة متاحة لبعض المستخدمين عبر إصدار واتساب رقم 26.27.74 على نظام iOS، حيث يظهر اختصار جديد داخل واجهة المكالمة يتيح الوصول المباشر إلى إعدادات الميكروفون الخاصة بآبل.

ويُمكن للمستخدمين من خلال هذا الاختصار التبديل بين أوضاع العادي وعزل الصوت والنطاق الواسع والوضع التلقائي، مع تطبيق التغيير فورًا أثناء المكالمة دون الحاجة إلى إنهائها أو مقاطعتها ، ويُتوقع أن يستمر طرح الميزة تدريجيًا ليشمل المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

واتساب يعتمد على تقنيات آبل بدلًا من تطوير نظام جديد

أوضح التقرير ، أن واتساب لا يقدم نظامًا مستقلاً لمعالجة الصوت على أجهزة آيفون، وإنما يعتمد على تقنيات معالجة الصوت المدمجة في نظام iOS، مع توفير وسيلة أسرع وأسهل للوصول إليها من داخل التطبيق.

وتختلف وظيفة كل وضع من أوضاع الميكروفون ، إذ يعمل عزل الصوت على تقليل الضوضاء المحيطة والتركيز على صوت المتحدث، بينما يسمح النطاق الواسع بالتقاط الأصوات المحيطة بشكل أكبر، في حين يستخدم الوضع العادي إعدادات الصوت الافتراضية، أما الوضع التلقائي فيختار الإعداد الأنسب وفقًا لظروف المكالمة.

وأشار التقرير أيضًا، إلى أن نظام iOS سيحتفظ بوضع الميكروفون الذي يختاره المستخدم ليُستخدم تلقائيًا في مكالمات واتساب اللاحقة حتى يتم تغييره يدويًا.

ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع اختلاف نهج واتساب بين النظامين، إذ تشير التقارير إلى أن إصدار أندرويد حصل مؤخرًا على ميزة لإلغاء الضوضاء داخل التطبيق نفسه، بينما يواصل إصدار آيفون الاعتماد على تقنيات آبل الأصلية مع دمجها بشكل أكثر سلاسة داخل واجهة المكالمات.

اليوم السابع