Gemini يتأخر مجددًا.. جوجل تعيد بناء أقوى نماذجها بعد تعثره في البرمجة

تأخر إطلاق Gemini 3.5 Pro، أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المنتظرة من جوجل، عدة أشهر عن الموعد المخطط له، بعدما أظهرت الاختبارات الداخلية أن النموذج لم يصل بعد إلى مستوى الأداء الذي تستهدفه الشركة، خصوصًا في كتابة الأكواد البرمجية وتنفيذ المهام المعقدة.

اختبارات البرمجة تعيد النموذج إلى التطوير

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، أعادت فرق جوجل بناء أجزاء كبيرة من Gemini 3.5 Pro، بعد ظهور مشكلات في قدرته على التعامل مع المهام البرمجية الطويلة، والحفاظ على الدقة خلال العمليات التي تتطلب عدة خطوات مترابطة، ولم تحدد الشركة موعدًا نهائيًا جديدًا للإطلاق العام، في وقت أصبح فيه النموذج متأخرًا عن الجدول الأصلي بعدة أشهر.

ويأتي التأخير وسط منافسة متسارعة مع OpenAI وأنثروبيك وxAI، التي طرحت نماذج جديدة تستهدف الاستخدامات المهنية والبرمجة وتشغيل الوكلاء المستقلين، كما تواجه جوجل ضغوطًا إضافية بعد انتقال عدد من الباحثين البارزين في فرقها إلى شركات منافسة خلال الفترة الأخيرة.

تراجع سهم ألفابت بعد أنباء التأجيل

أثرت أنباء التأخير في سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، الذي انخفض بنحو 4.4% خلال التعاملات، مع قلق المستثمرين من اتساع الفارق بين الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرة الشركة على تقديم نموذج جديد ينافس أحدث إصدارات السوق.

وكانت جوجل قد قدمت نسخة تجريبية محدودة من النموذج لبعض عملاء الشركات، لكنها واصلت تعديل قدراته قبل الإتاحة العامة، مع تركيز فرق التطوير على تحسين البرمجة، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءته في تنفيذ المهام الممتدة عبر أدوات متعددة.

اليوم السابع