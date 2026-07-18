5 مشروبات صباحية هتخلصك من دهون البطن

يسعى كثيرون إلى التخلص من دهون البطن بطرق طبيعية، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد مشروب سحري قادر على حرق الدهون بمفرده، فالحصول على وزن صحي يتطلب الالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب تبني عادات صحية في الحياة اليومية، وفقًا لتقرير موقع “Healthsite”.

ومع ذلك، قد تساهم بعض المشروبات الصباحية في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الشعور بالشبع، ودعم جهود فقدان الوزن عند تناولها ضمن نمط حياة صحي، وفيما يلي أبرز هذه المشروبات:

الحلبة

تعد بذور الحلبة من المصادر الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يعزز الشعور بالامتلاء لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول الطعام، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وهو عامل مهم في التحكم بالوزن وتقليل تراكم الدهون.

ماء الليمون

رغم أن ماء الليمون لا يحرق دهون البطن بشكل مباشر، فإنه يعد خيارًا صحيًا يساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات الغازية أو السكرية، كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم يرتبط بتحسين عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في التحكم في الشهية، ما يدعم جهود إنقاص الوزن.

العصائر الغنية بالبروتين

يساعد تناول عصير صباحي غني بالبروتين، مثل الذي يحتوي على الزبادي اليوناني أو الحليب مع المكسرات أو البذور، في زيادة الإحساس بالشبع والحفاظ على الطاقة لساعات أطول، كما يساهم البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تقليل دهون البطن مع مرور الوقت.

القهوة السوداء

قد يكون فنجان من القهوة السوداء غير المحلاة خيارًا مناسبًا في بداية اليوم، حيث يساعد الكافيين على تنشيط الجهاز العصبي المركزي، ما قد يرفع معدل حرق السعرات الحرارية بصورة مؤقتة، وأشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض نسبة الدهون في الجسم لدى بعض الأشخاص، عند دمجها مع نظام غذائي صحي.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مركب “إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، إلى جانب كمية معتدلة من الكافيين، وتشير أبحاث إلى أن هذه المركبات قد تساهم في زيادة أكسدة الدهون ورفع استهلاك الطاقة بشكل طفيف، ما يدعم التحكم في الوزن عند اتباع نمط حياة صحي.

هل تكفي هذه المشروبات للتخلص من دهون البطن؟

يؤكد خبراء التغذية أن هذه المشروبات قد تكون عاملًا مساعدًا فقط، لكنها لا تحقق نتائج ملموسة دون اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية، لذلك، فإن الاعتماد على مشروب واحد لحرق دهون البطن لن يكون كافيًا، بينما يمثل دمج هذه المشروبات ضمن أسلوب حياة صحي الخيار الأكثر فاعلية لتحقيق نتائج مستدامة.

اليوم السابع