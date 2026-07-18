“آبل” ترفع أسعار هواتف iPhone 17 فى اليابان بنحو 10% مع استمرار ضعف الين

رفعت شركة “آبل” أسعار هواتف iPhone 17 وبعض منتجاتها الأخرى في اليابان، في ظل استمرار ضعف الين وتداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود، ما دفع الشركة إلى تعديل أسعارها في السوق اليابانية لمواجهة ارتفاع تكاليف الاستيراد

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن سعر الإصدار الأساسي من هاتف iPhone 17 المزود بسعة تخزين 256 جيجابايت ارتفع إلى 142 ألفا و800 ين (نحو 879.29 دولار)، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالسعر السابق البالغ 129 ألفًا و800 ين.

كما رفعت “آبل” سعر هاتف iPhone 17 Pro بالسعة التخزينية نفسها إلى 194 ألفًا و800 ين، بزيادة بلغت 8.3% عن سعره السابق البالغ 179 ألفا و800 ين.

وامتدت الزيادات السعرية لتشمل عددا من منتجات الشركة الأخرى، من بينها ساعات Apple Watch وسماعات AirPods، حيث سجلت بعض الطرازات ارتفاعا في الأسعار وصل إلى 10%.. في حين رفض متحدث باسم “آبل” في اليابان التعليق على تلك الأسعار الجديدة.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لموجة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في اليابان، إذ دفعت المستويات المتدنية للعملة المحلية العديد من الشركات العالمية وتجار التجزئة إلى إعادة تسعير منتجاتهم.

وكانت “آبل” قد رفعت، قبل ثلاثة أسابيع، أسعار أجهزة Mac وiPad والأجهزة المنزلية ونظارة Vision Pro على مستوى العالم؛ بسبب استمرار نقص رقائق الذاكرة، فيما لم تشمل تلك الزيادات آنذاك هواتف iPhone أو سماعات AirPods أو ساعات Apple Watch.

اليوم السابع