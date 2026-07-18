حماقي يحيى نهائى كاس العالم بين أسبانيا والأرجنتين بـ “Egyptian Fan Zone”

تستعد منطقة المشجعين المصرية بالعاصمة الجديدة “Egyptian Fan Zone” لاختتام فعالياتها يوم 19 يوليو بعرض مباشر لنهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وحفل غنائي يحييه النجم محمد حماقي.

طريقة الحجز والذهاب

يتم حجز التذاكر مسبقاً عبر منصة تذكرتى، كما سيتم توفير خدمة المونوريل مجاناً من شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، لتسهيل ذهاب الجماهير المصرية لمشاهدة نهائى كاس العالم، حيث يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديث في مصر، والذى يمتد مساره بطول 56 كيلومتراً.

منطقة “Egyptian Fan Zone”

وتعد “Egyptian Fan Zone” المقامة بالنهر الأخضر واحدة من أكبر مناطق المشجعين في مصر والمنطقة العربية المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم، حيث توفر تجربة مشاهدة متكاملة من خلال شاشات ضخمة ومناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية والفنية.

وشهدت منطقة “Egyptian Fan Zone” حضور آلاف الجماهير يوميًا منذ انطلاق البطولة، لتتحول إلى وجهة رئيسية لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، كما إنها شهدت دعم الجماهير المصرية للمنتخب الوطني خلال مشاركته فى مباريات كاس العالم الماضية.

اليوم السابع