آن هاثاواي تكشف اللقب الطريف بعدما أطلقته عائلتها على طفلها الثالث المنتظر

كشفت النجمة الأمريكية آن هاثاواي عن اللقب المرح الذي أطلقته عائلتها على طفلها الثالث المنتظر، مؤكدة أن الحمل جاء بمثابة مفاجأة سعيدة لها ولزوجها آدم شولمان.

وظهرت بطلة فيلم “The Devil Wears Prada” خلال حلقة من برنامج “Late Night with Seth Meyers” حيث هنأها مقدم البرنامج سيث مايرز على توسع عائلتها، مشيرًا إلى أن عامها الحالى يبدو مميزًا على المستويين الفني والشخصي.

آن هاثاواي: كنا نعلم ما نفعله لكننا فوجئنا بالنتيجة

وخلال الحوار، تحدثت هاثاواي بصراحة عن حملها الثالث، وقالت: “الأمر رائع للغاية. كنا نعرف ما نفعله، لكننا فوجئنا جدًا بأن الأمر نجح”. وأضافت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، “كنا متفاجئين للغاية من الطريقة التي سارت بها الأمور، لذلك نطلق على هذا الطفل اسم (Buzzer Beater)”.

لقب مستوحى من عالم كرة السلة

وأوضح سيث مايرز معنى اللقب بطريقة طريفة قائلًا إنها “نجحت في تسجيل الهدف في اللحظة الأخيرة”، فى إشارة إلى مصطلح “Buzzer Beater” فى كرة السلة، وهو التسديد الذي يدخل السلة قبل انتهاء الوقت مباشرة بالتزامن مع صافرة النهاية.

ويعكس اللقب شعور العائلة بأن قدوم الطفل الثالث جاء فى توقيت غير متوقع لكنه كان بمثابة انتصار سعيد.

الترويج لفيلم The Odyssey

وتبلغ آن هاثاواي من العمر 43 عامًا، وتستعد حاليًا للترويج لفيلمها الجديد “The Odyssey”، كما أنها أم لطفلين من زوجها آدم شولمان، هما جوناثان الذي وُلد عام 2016، وجاك الذي وُلد عام 2019.

وتحتفل هاثاواي وزوجها هذا العام بمرور 14 عامًا على زواجهما، بينما يستعدان لبدء مرحلة جديدة مع قدوم طفلهما الثالث.

اليوم السابع