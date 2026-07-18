خلى بالك من نفسك رهان السقا وياسمين عبد العزيز على دخول نادى المائة

ينتظر قطاع كبير من جمهور ومحبي السينما فيلم خلي بالك من نفسك للنجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب جماهيريتهم الكبيرة فى عالم السينما على مدار سنوات كانوا فيها بمثابة فرسي رهان كل فيما يقدم من أفلام، وبالتالى اجتماعهما فى فيلم واحد يشكل قوة كبيرة ويمنح العمل تشوق كبير.

ورغم الجماهيرية الكبيرة لهما إلا أنهما يدخلا الفيلم بدافع هام بالنسبة لهما، وهو دخول نادي المائة للمرة الأولى، إذ لم يتمكن أحمد السقا أو ياسمين عبد العزيز من تخطي وكسر حاجز الـ مائة مليون جنيه فى السينما فى أى من أفلامهما السابقة، فرغم النجاح الكبير لهما إلا أنه مع تغير الإيرادات بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة بات هاماً لهما دخول نادي المائة وكسر هذا الرقم.

فالبنسبة لأحمد السقا حقق فيلم أحمد وأحمد فى العام الماضى أرباحاً كبيرة ولكن لم يكسر حاجز المائة وهو نفس الأمر بالنسبة لـ ياسمين عبد العزيز التى غابت عن السينما منذ أعواماً عديدة تغيرت فيها الأرقام بصورة كبيرة.

خلي بالك من نفسك

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك”، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من إطلاقه عبر المنصات الرقمية، في انطلاقة دعائية قوية عززت من حالة الترقب للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال قصة مليئة بالمواقف والمفاجآت، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus.

اليوم السابع