عيد ميلاد فان ديزل.. مسيرة مميزة فى سماء هوليود

يحتفل، اليوم السبت الـ18 من يوليو، الممثل العالمى فان ديزل بعيد ميلاده الـ 54، إذ يعد واحدًا من أبرز الممثلين على مستوى العالم وأكثرهم شهرة ونجاحًا بأفلامه، وأبرز تلك الأفلام سلسلة Fast & Furious التى حقق بها نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر على مستوى العالم.

كما صار من خلالها واحدًا من أهم نجوم الأكشن وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الممثل الشهير من خلال أبرز المعلومات عنه.

الاسم الحقيقي لـ فان ديزل

اسمه الحقيقى ليسن فان ديزل وإنما مارك سنكلير فنسنت وقد وُلد في 18 يوليو 1967 في نيويورك.

لا يعد فان ديزل مُمثلا فقط، بل منتج وكاتب سيناريو ويعمل بالدبلجة أيضا.

أول عمل له كان طفلاً حيث شارك في أول مسرحية له “Dinasour Door” والتي عُرضت على مسرح “مسرح من أجل نيويورك”

أما أول ظهور له على شاشة السينما كان عام 1990 من خلال فيلم Awakenings.

لا يعرف كثيرون أنه كتب سيناريو الفيلم القصير Multi-Facial والذى عرض عام 1995 ونال إشادات دولية أبرزها فى مهرجان كان.

Saving Private Ryan يعتبر هو انطلاقته الحقيقية خاصة أنه عمل فيه مع المخرج الكبير ستيفن ستيلبيرج، حيث شارك فى الفيلم إلى جانب توم هانكس.

اليوم السابع