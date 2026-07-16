جيمس فرانكو يثير الجدل مجددًا بفيديو غامض عن نشاط فضائي.. اعرف القصة

عاد النجم الأمريكي جيمس فرانكو لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو جديدًا زعم أنه يكشف عن “نشاط فضائي غامض”، في أحدث سلسلة من المنشورات التي حيرت متابعيه خلال الأسابيع الماضية.

تفاصيل منشور جيمس فرانكو

وكان فرانكو، المعروف بأدواره في Spider-Man وPineapple Express وThe Interview، قد نشر الشهر الماضي عدة مقاطع غامضة عبر حسابه على TikTok، تحدث فيها عن “أمور غريبة تحدث”، دون أن يوضح ما يقصده، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنه يروّج لعمل فني جديد.

ورغم نفيه المتكرر أن تكون المنشورات جزءًا من حملة دعائية، لاحظ متابعون أن الحسابات الوحيدة التي يتابعها على المنصة مرتبطة بفيلمه الجديد Love Me in the Sunshine، ما زاد من التكهنات.

وخلال الأيام الماضية، وعد فرانكو متابعيه بالكشف عن “شيء كبير” في يوليو الجارى، قبل أن ينشر بالفعل مقطع الفيديو المنتظر، والذي ظهر فيه جالسًا أمام جهاز كمبيوتر وهو يقول: “لقد وعدتكم بأن أكشف شيئًا، لم أختر هذا الأمر، بل فرض علي”.

كما تحدث عن تعرضه لانتقادات ووصفه بـ”المجنون”، مدعيًا أن حساباته على مواقع التواصل تعرضت للاختراق مرتين من قبل أشخاص “يحاولون إسكاتي”.

النجم العالمى جيمس فرانكو

وبعد حديثه، شغل فرانكو مقطعًا مصورًا يُظهر شخصًا يرتدي بدلة فضاء بسيطة يتجول داخل غابة، ويتسلل بين الأشجار والمباني، قبل أن ينتهي الفيديو بعبارة: “حسنًا… هذا يكفي”، لتظهر بعدها شاشة تؤكد أن “المزيد من اللقطات سيأتي قريبًا”.

ولم يكشف الممثل حتى الآن عن حقيقة هذه المقاطع أو الهدف من نشرها، إلا أن الفيديو حقق أكثر من مليوني مشاهدة وآلاف التعليقات، وسط انقسام بين من اعتبره تمهيدًا لفيلم جديد، ومن رأى أنه مجرد محاولة لإثارة الفضول.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع Snooki في التعليقات، مطالبة فرانكو بالتوقف، بينما رجح بعض المتابعين أن الشخص الذي يرتدي بدلة الفضاء قد يكون صديقه السابق سيث روجن، في حين اكتفى آخرون بالسخرية من المقاطع وربطها بأدواره السينمائية السابقة.

ويأتي هذا الجدل بعد سنوات من ابتعاد فرانكو عن الأضواء، عقب اتهامات بسوء السلوك الجنسي ظهرت ضده عام 2018، قبل أن تُسوّى الدعوى القضائية المرفوعة بحقه خارج المحكمة في عام 2021. ورغم نفيه الاتهامات في البداية، عاد لاحقًا للحديث عنها في عدد من المقابلات.

كما أثرت القضية على علاقته بالممثل سيث روجن، الذي أكد مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة The New York Times أنه لم يتعاون مع فرانكو منذ سنوات، ولا يخطط للعمل معه مجددًا، واصفًا الجانب الشخصي من علاقتهما بأنه “معقد” ولا يفضل الخوض في تفاصيله.

اليوم السابع