راندا رياض تظهر مع أنغام فى العرض الخاص لمسرحية خيال مريض.. بعد حكم حبسها

شهد العرض الخاص لمسرحية خيال مريض، بطولة النجم هشام ماجد والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، حضور الفنانة أنغام برفقة مديرة أعمالها راندا رياض، في أول ظهور للأخيرة بعد صدور حكم قضائي بحبسها شهرًا مع الشغل، على خلفية اتهامها بالتسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم مروري.

أول ظهور بعد الحكم القضائي

وحرصت أنغام على اصطحاب مديرة أعمالها راندا رياض خلال حضور العرض الخاص للمسرحية، في ظهور لفت الأنظار، خاصة أنه يأتي بعد أيام من صدور الحكم على مديرة أعمالها، وسط تفاعل واسع من الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم الصادر بحق راندا رياض

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت بمعاقبة راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بالحبس لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، بعد إدانتها بالتسبب في إصابة شاب نتيجة حادث تصادم وقع أمام مستشفى الطيران بمنطقة مصر الجديدة.

ويعد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حكمًا قابلًا للاستئناف والطعن أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية، كما أن سداد الكفالة يوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الفصل في درجات التقاضي التالية.

الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف

وبموجب الإجراءات القانونية، يحق لراندا رياض الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، بما يعني أن القضية لم تصل بعد إلى حكم نهائي وبات، انتظارًا لما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.

اليوم السابع