نيللي كريم تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أسبوع الموضة بباريس

فرضت النجمة نيللي كريم حضورها على فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما ظهرت خلال الأيام الماضية، بثلاث إطلالات مختلفة عكست تنوع أسلوبها بين الفخامة الكلاسيكية والأناقة العصرية، لتلفت أنظار جمهور الموضة وعدسات المصورين.

تفاصيل إطلالات نيللى كريم

وتألقت نيللى كريم بفستان مخملي أسود دون أكمام، تميز بقصة صدر مستقيمة خلال سهرة لأحد البراندات العالمية، وفي ظهور آخر خلال أسبوع الموضة، اختارت نيللي فستاناً أسود بتصميم “هالتر” ولم تقتصر اختيارات نيللي على أزياء السهرات، إذ ظهرت أيضاً بإطلالة كاجوال مستوحاة من أسلوب “السفاري” أثناء تجولها في شوارع باريس، مرتدية جمبسوت باللون الأخضر الزيتوني مزوداً بحزام أبرز خصرها.

يذكر ان نيللى كريم يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم القصص، ويشارك فى بطولته أمير المصري، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد العزار، شريف الدسوقي، وعمرو عابد، والفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

أحداث فيلم القصص

أحداث فيلم القصص في إطار درامي يمتد من عام 1967 وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث يتابع رحلة أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي يسعى لتحقيق أحلامه وسط تحديات الحياة وتقلبات العلاقات العائلية والعاطفية، في فترة شهدت تحولات سياسية واجتماعية وثقافية متسارعة.

اليوم السابع