أحمد العوضى ويارا السكرى من بطولة مشتركة بالدراما للمنافسة فى السينما

يخوض الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري منافسة من نوع مختلف في دور العرض السينمائية، بعدما جمعتهما البطولة في مسلسل “علي كلاي” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إذ يشارك كل منهما بفيلم جديد ضمن موسم الصيف، لكن هذه المرة يقفان في مواجهة بعضهما على شباك التذاكر.

احمد العوضي بفيلم شمشون ودليلة

ويطل أحمد العوضي على الجمهور من خلال فيلم “شمشون ودليلة”، ويشاركه في البطولة كل من، مي عمر، عصام السقا، خالد الصاوى، محمد ثروت، أحمد الرافعى، سامي مغاورى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، مدير التصوير محمود شاهين، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم شمشون ودليلة

تدور قصة فيلم شمشون ودليلة حول نشأة “دليلة – مي عمر” كفتاة يتيمة الأب منذ طفولتها، الأمر الذي دفعها لتعلم أساليب الدفاع عن النفس، وخلال تلك الرحلة تُمارس أعمال النصب والتنكر في أكثر من شخصية، قبل أنّ تلتقي بـ”شمشون – أحمد العوضي” الذي يُمارس كل الأعمال غير القانونية، باستثناء جرائم القتل.

وخلال الأحداث، يُكلف “شمشون” و”دليلة” بمهمة سرية خارج البلاد وتحديدًا في إسبانيا، تطلب ذكاءً وخطة محكمة، لاستعادة ماسة نادرة جدًا تُقدر قيمتها بمليوني دولار، ليخوض الثنائي رحلة صعبة مليئة بالمعوقات والتحديات التي لا تخلو من الكوميديا في بعض الأحيان، والدخول في صراعات مع عصابات المافيا أثناء محاولاتهما تنفيذ المهمة.

يارا السكري بفيلم صقر وكناريا

في المقابل، تخوض يارا السكري موسم الصيف بفيلم “صقر وكناريا”، لتسجل حضورها الأول بالسينما، ويشاركها في البطولة، محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم صقر وكناريا

تدور أحداث فيلم صقر وكناريا حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثاً عن حياة أكثر استقراراً، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على “بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

فبعد رحلة البحث عن أصدقائه، يكتشف أن محمود عبد المغني أصبح شيخًا وابتعد تمامًا عن حياته السابقة، بينما يجد دياب شخصًا مختلفًا عما كان يعرفه في الماضي، في حين انشغلت نسرين أمين بحياتها الأسرية وأصبحت أمًا لثلاثة أطفال، وتخلق هذه المفارقات العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تقلب خططه رأسًا على عقب.

اليوم السابع