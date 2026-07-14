سميرة محسن صانعة نجوم ومؤلفة ومنتجة وممثلة.. فى عيد ميلادها

تحتفل الفنانة سميرة محسن اليوم الثلاثاء 14 يوليو بعيد ميلادها، وهي واحدة من الأسماء البارزة التي جمعت بين العمل الفني والتدريس الأكاديمي، وتركت بصمة واضحة في المسرح والسينما والدراما المصرية.

النشأة والدراسة

ولدت سميرة محسن المصيلحي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 14 يوليو 1945 تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. وسافرت في بعثة دراسية إلى موسكو لدراسة المسرح.

البداية الفنية

بدأت مشوارها الفني عام 1969 بعد أن رشحها المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم شيء من الخوف عن قصة ثروت أباظة، وذلك بعد مشاهدته لها في مسرحية خيال الظل مع سميحة أيوب وعزت العلايلي وتوفيق الدقن. وأطلقت عليها سميحة أيوب لقب خليفتها في المسرح.

شاركت في عدد من الأفلام منها 3 وجوه للحب والشوارع الخلفية والمرأة والقانون ولست قاتلا وضربة معلم وحقد امرأة واستغاثة من العالم الآخر.

وفي الإنتاج

قدمت أفلام سنة أولى نصب وملاكي إسكندرية وغرفة 707 وفي التأليف كتبت أعمالا منها كل بيت حكاية وحارة برجوان والعروسة والزائرة والست أصيلة وسوق الزلط. كما تولت بطولة مسلسل ميرامار بترشيح من المخرج إبراهيم عبد الجليل.

الجانب الأكاديمي

ترأست قسم الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للسينما، وتتلمذ على يديها عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيري وخالد النبوي. وقالت إنها وقفت وراء ظهور إلهام شاهين وأحمد حلمي وأحمد السقا وحسن الرداد.

محطات شخصية

تزوجت من الأديب والكاتب نجيب سرور وأنجبت منه ولدين وأبعدتهما عن الوسط الفني وأكدت في تصريحات سابقة أنها تعلمت من الفنانة شادية مبدأ أن الكبير يأخذ بيد الصغير، مشيدة بعلاقتها القوية مع سميحة أيوب التي كانت تدعمها.عن المعهد والأساتذةروت موقفا مع المخرج جلال الشرقاوي عندما تأخرت خمس دقائق عن المحاضرة فمنعها من الدخول تأكيدا على احترام المواعيد. وأشارت إلى أنها درست على يد كرم مطاوع وجلال الشرقاوي واستفادت منهم كثيرا، مؤكدة أن الأفلام تعيش أكثر من المسلسلات

اليوم السابع