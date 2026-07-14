صابر الرباعى يحيى حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولى 16 يوليو

يحيى الفنان التونسي صابر الرباعي حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، يوم الخميس 16 يوليو الجارى، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

تفاصيل الحفل

أعلنت عنها إدارة المهرجان تشمل العروض نجوماً بارزين في سماء الغناء العربي والدولي والتونسي، وتندرج هذه البرمجة ضمن فعاليات دورة استثنائية يحتفل خلالها المهرجان بعودة عدد من النجوم البارزين بعد غياب دام سنوات.

ويشهد مهرجان قرطاج حضوراً كبيراً من المطربي منهم، ميادة الحناوي ومحمد خيري من سورية، وتامر عاشور من مصر، وإليسا وريان وماجدة الرومي من لبنان، صابر الرباعي من تونس، والشاب خالد من الجزائر، يسرى محنوش ونوردو وأمينة فاخت، إلى جانب عرض من الأوركسترا السيمفونية التونسية، وتحيي سهرة عيد المرأة الفنانة نبيهة كراولي، بينما تحيي سهرة عيد الجمهورية مجموعة من الفنانين التونسيين، وإلى جانب الموسيقى يحضر المسرح أيضاً، من خلال مسرحية “القرهمانة” لمعز التومي.

ومن الفنانين العالميين يشارك في مهرجان قرطاج الدولي سامي يوسف من بريطانيا وإيران، وأنجليك كيدجو من البينين، وفرقة تيرا بينيديتا من إسبانيا، وفرقة روندو فينيزيانو من إيطاليا، فرقة ذا جاكسنس الأميركية.

اليوم السابع