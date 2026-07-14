قبل 24 عامًا.. تامر حسنى وشيرين سيطروا على صيف 2002 بـ لوكنت نسيت

في صيف عام 2002، وقبل 24 عامًا، شهدت الساحة الغنائية العربية ميلاد ثنائي جديد نجح في خطف الأضواء من كبار نجوم الغناء، بعدما قدم كل من تامر حسني وشيرين عبد الوهاب أول تعاون غنائي بينهما من خلال ألبوم “فري ميكس 3″، الذي طرحه المنتج نصر محروس، ليصبح نقطة الانطلاق الحقيقية للنجمين.

أول ديو جمع بين تامر حسني وشيرين عبد الوهاب

ضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كان أبرزها “لو كنت نسيت”، أول ديو جمع بين تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، من كلمات مجدي النجار وألحان الراحل محمد الهمشري، إلى جانب أغنيات أخرى لاقت نجاحاً واسعًا مثل آه يا ليل، بحبك أوي ،سيبني، ولو خايفة.

واستطاع الثنائي أن يلفت أنظار الجمهور المصري والعربي بقوة خلال موسم الصيف، حيث حظيت أغنيات الألبوم بانتشار واسع، لتبدأ رحلة صعود اثنين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

و دخل “فري ميكس 3” منافسة قوية مع ألبومات لعمالقة الغناء في ذلك الوقت، أبرزها ألبوم “إنت غيرهم” لجورج وسوف، بحبك أنا للراحل هاني شاكر، وعايشالك لإليسا، إلا أن الرهان الذي خاضه المنتج نصر محروس على الأصوات الشابة أثبت نجاحه، ليصبح تامر حسني وشيرين عبد الوهاب من أبرز نجوم جيلهما، ويظل “لو كنت نسيت” واحدًا من أشهر الدويتوهات الغنائية في الألفية الجديدة.

اليوم السابع