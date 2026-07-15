ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يحتفلان بفيلم خلي بالك من نفسك فى الكويت

احتفل النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بالعرض الخاص فيلم خلي بالك من نفسك في الكويت، وسط الجمهور في أجواء حماسية، كما شاركا في مؤتمر صحفي تحدثا خلاله عن كواليس الفيلم وتعاونهما الجديد، حيث حظي العرض بتفاعل كبير من الحضور، وجاءت ردود فعل الجمهور إيجابية، وأشاد الكثيرون بأجواء الفيلم التي تمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

عرض خاص غدا قبل السفر إلى السعودية

ومن المقرر أن يُقام غدًا عرض خاص آخر للفيلم في مجمع آخر بالكويت، ضمن الجولة الترويجية التي تسبق انطلاق عرضه في دور السينما، اذ يقوم السقا وياسمين بجوله خليجية للاحتفال باطلاق فيلم خلى بالك من نفسك في دور العرض، حيث ينتقلا بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى دبي قبل العودة إلى القاهرة للاحتفال بعرض الفيلم في مصر الذى ينطلق يوم 22 يوليو الجارى.

وكانت شركة Synergy Plus قد طرحت الإعلان الرسمي للفيلم، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من إطلاقه عبر المنصات الرقمية، في انطلاقة دعائية قوية قبل طرحه في دور العرض، ويجمع الفيلم بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويعيد التعاون السينمائي بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، بمشاركة النجمة لبلبة، في عمل يحمل العديد من المفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

قصة وأبطال فيلم خلى بالك من نفسك

وتدور الأحداث حول فتاة قوية ومستقلة، تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، تدخل حياة شخصية أحمد السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في سلسلة من المغامرات والمواقف المثيرة. ويجسد السقا شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وسط أحداث متلاحقة.

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كلُ من: لبلبة محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم عمرو سعد، ماجد المصري، اياد نصار، محمد ثروت، أحمد الرافعي، عماد رشاد. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

اليوم السابع