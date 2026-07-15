تعرف على مطربين مباراة نهائي كأس العالم أبرزهم شاكيرا ومادونا

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إحداث تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم، من خلال تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى 25 دقيقة، لإفساح المجال لإقامة عرض فني ضخم مستوحى من عروض Super Bowl الشهيرة.

تفاصيل مبارة نهائي كأس العالم

وبحسب تقرير لصحيفة The Times، ستشهد الاستراحة فقرة ترفيهية تستمر نحو 11 دقيقة، يشارك فيها عدد من أبرز نجوم الغناء العالميين، من بينهم جاستن بيبر وشاكيرا ومادونا وفرقة BTS، إلى جانب التحليل الفني المعتاد للمباراة.

ويأتي هذا المقترح رغم أن قوانين كرة القدم تنص على ألا تتجاوز فترة الاستراحة بين الشوطين 15 دقيقة، إلا أن إقامة عرض بهذا الحجم قد تدفع فيفا إلى منح استثناء خاص خلال المباراة النهائية.

مبارة نهائي كأس العالم

ولن تكون هذه السابقة الأولى، حيث سبق أن شهدت بعض مباريات كأس العالم للأندية تمديد فترة الاستراحة إلى نحو 25 دقيقة، وهو ما يعزز احتمالات تطبيق الأمر مجددًا في نهائي المونديال.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اعتماد القرار بشكل نهائي

اليوم السابع