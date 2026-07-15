جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في عرض دولتشي آند جابانا Alta Moda 2026

واصلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة، بعدما خطفت الأنظار خلال حضورها عرض Dolce & Gabbana دولتشي آند جابانا Alta Moda 2026 ، الذي أُقيم في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية، وسط حضور واسع من نجوم الفن وصناع الموضة وأصدقاء الدار.

وجلست لوبيز في الصف الأول، مرتدية إطلالة صُممت خصيصًا لها، عكست الفخامة التي تشتهر بها دار دولتشي آند جابانا Dolce & Gabbana ، وجمعت بين الحرفية الإيطالية والتفاصيل المرصعة بالأحجار الكريمة.

فستان مستوحى من مجموعة العام الماضي

اختارت جينيفر لوبيز فستانًا طويلًا بدون أكمام (سترابلس) من مجموعة Alta Moda التي قدمتها الدار العام الماضي في المنتدى الروماني التاريخي، وتميز بتطريز يدوي فاخر من الترتر الذهبي، مع أحجار كريمة بألوان الياقوت الأحمر والزمرد والياقوت الأزرق، ما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا لافتًا.

كاب مرصع بالكريستال يكمل الإطلالة

وأكملت النجمة العالمية إطلالتها بكاب فاخر مرصع بالكريستال، صُمم ببطانة من الحرير الذهبي وياقة مرتفعة، وتركته مفتوحًا ليكشف عن تفاصيل الفستان، في تنسيق أبرز جمال التصميم دون أن يطغى عليه.

حضور لافت في واحدة من أبرز ليالي الموضة

ويعد عرض Alta Moda من أبرز الفعاليات السنوية لداردولتشي آند جابانا Dolce & Gabbana ، إذ يجمع بين عروض الأزياء الراقية واللمسات الفنية المستوحاة من التراث الإيطالي، بينما كانت إطلالة جينيفر لوبيز واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا، بعدما جسدت الفخامة والجرأة بأسلوب يعكس شخصيتها المعروفة.

اليوم السابع