كريستوفر نولان يرد على انتقادات اختيار أبطال The Odyssey.. اعرف الإجابة

رد المخرج العالمي كريستوفر نولان على الانتقادات التي طالت اختيارات الممثلين في فيلمه الجديد The Odyssey، مؤكدًا أنه لا يمنح الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي أي أهمية، لأن الجمهور لم يشاهد الفيلم بعد.

تصريحات كريستوفر نولان

وقال نولان إن الانتقادات التي تسبق عرض أي عمل سينمائي تعد غير ذات صلة، موضحًا أن أي شخص يشارك في هذه المناقشات لا يعرف بعد طبيعة الفيلم الحقيقية أو الرؤية التي يقدمها.

وأشار إلى أن خبرته الطويلة مع ثلاثية The Dark Knight جعلته معتادًا على هذا النوع من الجدل، موضحًا أنه أمضى نحو عشر سنوات مع شخصية Batman، وخلال تلك الفترة أدرك أن المخرج لا يمكنه إرضاء جميع الآراء، بل عليه احترام العمل الأصلي وتقديم أفضل رؤية سينمائية ممكنة.

موجة من الانتقادات استهدفت اختيار طاقم العمل

وجاءت تصريحات نولان بعد موجة من الانتقادات التي استهدفت بعض اختيارات طاقم العمل، من بينها مشاركة لوبيتا نيونجو في الفيلم، إلى جانب اعتراضات أخرى على بعض الشخصيات وأسلوب تقديمها، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد نولان أن نجاح أي اقتباس لا يعتمد على مطابقة توقعات الجميع، بل على تقديم رؤية صادقة تحترم المصدر الأصلي، مشيرًا إلى أن جمهور Batman تقبل في النهاية التغييرات التي قدمها لأنه شعر بصدق التجربة.

فيلم The Odyssey

ويعرض فيلم The Odyssey في دور السينما يوم 17 يوليو، وهو مقتبس من ملحمة هوميروس الشهيرة، ويقوم ببطولته مات ديمون في دور أوديسيوس، إلى جانب توم هولاند، وآن هاثاواي، وزندايا، وروبرت باتينسون، ولوبيتا نيونغو، وتشارليز ثيرون، وعدد من نجوم هوليوود.

اليوم السابع