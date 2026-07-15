ياسمين عبد العزيز تخلع ثوب الرومانسية بمواجهة أكشن فى خلى بالك من نفسك

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم خلي بالك من نفسك، لكن هذه المرة بصورة مختلفة تمامًا عن الأدوار الرومانسية فى الدراما والكوميدية بالسينما، التي اعتاد عليها الجمهور، إذ تتخلى عن شخصية الفتاة الحالمة أو السيدة الجميلة التي تواجه أزمات عاطفية، لترتدي ثوب الأكشن وتخوض مواجهة مليئة بالمغامرات إلى جانب النجم أحمد السقا.

فريدة الشندويلى سيدة قوية

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث الفيلم شخصية فريدة الشندويلي، وهي فتاة قوية ومستقلة لا تعرف الاستسلام، تدخل حياة بطل الأحداث بشكل مفاجئ، لتتحول إلى شريكته في سلسلة من المطاردات والمواقف المثيرة التي تمتزج فيها الكوميديا بالإثارة، وخلال الأحداث تنشأ بينهما قصة حب تتوج بالزواج، في إطار يحمل العديد من المفاجآت.

ويعد الفيلم محطة مختلفة في مشوار ياسمين عبد العزيز، إذ يمنحها فرصة لإبراز جانب جديد من أدائها، من خلال مشاهد الحركة والمطاردات، لتقف للمرة الأولى في مواجهة أكشن متكافئة مع أحمد السقا، في تجربة تجمع بين التشويق والكوميديا والرومانسية.

أبطال وصناع فيلم خلى بالك من نفسك

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

و طرح الإعلان الرسمي للفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تسبق انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو، إذ حقق التريلر تفاعلًا جماهيريًا واسعًا منذ الساعات الأولى لطرحه، وسط ترقب كبير لمشاهدة أول تعاون سينمائي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بهذا الشكل المليء بالأكشن والمغامرات.

اليوم السابع