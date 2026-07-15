انتصار فى يوم ميلادها.. رحلة من مسرح الجامعة إلى قلوب الملايين

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها، المولودة في الإسكندرية لأسرة صعيدية، والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 1991، وحملت معها شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية إلى عالم الأضواء، ولم تكن البداية مفاجئة، بل جاءت عبر المشاركات السينمائية والتلفزيونية، إضافة إلى عروض مسرحية في الجامعة ساهمت في صقل موهبتها، لتكوّن شهرة سريعة بأدوار ثانوية أثبتت من خلالها حضورها اللافت، قبل أن تنطلق انطلاقة حقيقية عبر شخصية سناء في مسلسل راجل وست ستات على مدار عشرة أجزاء، التي جعلت منها اسماً مألوفاً في البيوت المصرية.

مسيرتها السينمائية

خاضت انتصار تجارب سينمائية متنوعة، جمعت بين الكوميديا والتراجيديا، وشاركت في العديد من الأفلام التي تركت بصمتها، من بينها: المقامر، قليل من الحب كثير من العنف، كرسي في الكلوب، سحر العيون، ولا في النية أبقى، حلق حوش، الأيام الصعبة، واحد صفر، شعبان الفارس، الحي الشعبي، شبه منحرف، ميت فل، النوم في العسل، تفاحة، هارمونيكا، ست الستات، اللبيس، شبر ونص، سهر الليالي، قشطة يابا، عوكل، علي سبايسي، زكي شان، أريد خلعاً، أبو علي، قصة الحي الشعبي، أيامنا الجاية، رغدة متوحشة، بلطية العايمة، الزمهلوية، أنا بضيع يا وديع، الآنسة مامي، آخر ديك في مصر، اللعبة الأمريكاني، أحمد نوتردام، ولاد العم، وعالماشي.

حضورها التلفزيوني الدرامي

كان للتلفزيون النصيب الأكبر من نجاحات انتصار، حيث تنوعت أعمالها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتاريخية، وأبرز أعمالها: راجل وست ستات بعشرة أجزاء والذي مثل نقطة تحول في مسيرتها، إضافة إلى بنت اسمها ذات، خلصانة بشياكة، ولي العهد، بنات سوبرمان، الوتد، سارة، مبروك جالك قلق، حلم الجنوب، يوميات زوج معاصر، النهر والتماسيح، الحب موتا، بنت أفندينا، مواطن بدرجة وزير، حياتي أنت، أيام شخلول، إش إش، يتربى في عزو، حكايات عائلية، شط إسكندرية، 6 ميدان التحرير، اللص والكتاب، الملك فاروق، قصة حب، ابن موت، البلطجي، نظرية الجوافة، الرجل العناب، ذات، كيكا على العالي، الاكسلنس، كيد الحموات، ليالي أوجيني، المعلم، و80 باكو.

مشوار انتصار بالمسرح

لم تغب انتصار عن خشبة المسرح، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية الناجحة، منها: البهلوانات، البلاش كده، يا دنيا يا حرامي، في صحتك يابا، وفي انتظار بابا 2021، إضافة إلى أعمال في رسومات الكارتون، لتؤكد حضورها في كل منصات الفن.

اليوم السابع